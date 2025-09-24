気象台は、午後5時40分に、洪水警報を大崎町、肝付町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】鹿児島県・大崎町、肝付町に発表 24日17:40時点大隅地方では、25日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿屋市□大雨警報・土砂災害25日明け方にかけて警戒・浸水25日明け方にかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時間24日夕方■志布志市□大雨警報・土