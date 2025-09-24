2026年4月1日から、住所変更登記が罰則付きで義務化されることになりました （c）Getty Images 不動産の所有者について住所や氏名に変更があった場合には、変更登記を申請する必要があります。この変更登記は2026年4月から義務化され、申請しなかった場合には罰則規定も設けられています。いつまでに申請しなければならないのか、相続する場合にも変更登記が必要なのかに加え、登記申請の流れや必要書類、あるいは「スマー