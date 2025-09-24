安徽省合肥市で9月20日から23日まで「2025年世界製造業大会」が開催されている。このうち合肥市駱崗公園で開催中の「全空間無人システム成果展」が人気スポットとなっている。新華網が伝えた。ドローン、自動運転観光バス、無人清掃車、無人運転電動垂直離着陸機（eVTOL）など100点以上の無人機器が一挙公開され、あらゆる空間における無人テクノロジーの応用成果が紹介されている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）