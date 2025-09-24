今月1日時点の秋田県の人口が88万人を割り込み、87万9,924人となりました。今年3月に89万人を割り込んでから半年で1万人近く減っていて、人口減少は加速し続けています。県のまとめによりますと、先月1か月間で県内では265人が生まれました。死亡した人は1,302人で1,037人の自然減でした。また転勤などで県内に転入した人が881人だった一方、県外へ転出した人は794人で、87人の社会増でした。これにより今月1日時点の県人口は先月