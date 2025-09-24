クリ拾いを手軽に楽しめる湯沢市の観光栗園では早生品種が旬を迎えています。さわやかな青空が広がった24日も秋の味覚を求める人たちでにぎわいました。とげとげの「イガ」から顔を覗かせる秋の味覚・クリ。湯沢市の国道398号、山谷トンネルのすぐ脇にある観光栗園です。約3ヘクタールに400本以上のクリの木が植えられていて、早生品種が旬を迎えています。収穫の時期を迎え園内にはいたるところにクリの実が落ちています。