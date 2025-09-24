優秀な働き手を確保したい香川県内の企業と、フィリピンから人材を送り出す機関とを結ぶ「マッチングイベント」が高松市で開かれました。 【写真を見る】香川県内の企業とフィリピンからの人材のマッチングイベント優秀な働き手求めて約60社が参加 イベントには、フィリピン政府が認定する派遣機関と、香川県の企業や監理団体、あわせて約60社が参加しました。県中小企業団体中央会が、フィリピンからの人材受け入れについて7