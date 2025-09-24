◆楽天―ソフトバンク（24日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクは24日、石塚綜一郎捕手（24）の出場選手登録を抹消した。代わって岩井俊介投手（24）を出場選手登録した。23日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）はブルペンデー。松本晴が4イニング、伊藤優輔、尾形崇斗がそれぞれ2イニングを投げるなど中継ぎ陣が複数イニングを投げた。加えて腰痛を再発した藤井皓哉が仙台遠征に不参加。ブルペン陣を補強するため岩井