ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、12月31日（水）に、1年分のパークの熱狂を最大26時間にわたって遊びつくし、“超元気”な新年を迎えられるスペシャル・イベント「NO LIMIT！ カウントダウン 2026」を開催する。【写真】ハミクマやハミクマキャンディにまた会える！「カウントダウン・スペシャル・ステージ」詳細■人気キャラが豪華集結今回開催が決まった「NO LIMIT！ カウントダウン 2026」は、年越しの瞬間に約4000