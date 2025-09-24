◆楽天―ソフトバンク（24日、楽天モバイルパーク）4連敗中ながら優勝マジック「5」のソフトバンクは敵地で楽天と対戦。復帰後は2試合続けて指名打者で出場していた柳田悠岐が左翼を守り、今季初の1番起用。近藤健介が「2番指名打者」に入った。先発はリバン・モイネロ。【ソフトバンクの楽天戦スタメン】1左柳田悠岐2指近藤健介3三栗原陵矢4一中村晃5右柳町達6中牧原大成7遊野村