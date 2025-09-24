ニューストップ > スポーツニュース > レスリング女子50キロ級・須粼優衣が投稿した写真に反響「透け腹筋や… サウナ かわいい ネイチャー 東京五輪 レスリング 西スポWEB otto! レスリング女子50キロ級・須粼優衣が投稿した写真に反響「透け腹筋やばっ」 2025年9月24日 17時18分 リンクをコピーする 濡れたＴシャツが透けて見え…レスリング女子50キロ級で2021年東京五輪金メダル、24年パリ五輪銅メダルの須粼優衣がインスタグラムを更新し話題となっている。「今日は練習後にビーチサウナゆうみさんに行ってきました全身で地球を感じるネイチャーサウナで究極の整いを体感できました最高のリフレッシュができました」とコメントし、サウナでリフレッシュしている様子の写真や動画を複数アップ。アップされた写真 記事を読む おすすめ記事 【鬼レンチャン】上谷沙弥、大粒の涙でプロレス愛「もっと盛り上げたくて…」 2025年9月21日 21時16分 北斗晶（58）、2歳初孫の“顔出し”ショットに「凛ちゃん似ですね 可愛いお顔」「ちっちゃな美人ちゃん！」と反響 2025年9月19日 10時58分 「ホントにお綺麗」大相撲、審判の“背後”にカリスマモデル降臨 “ひと際”目を引く存在感に「気品が」「横顔ステキ」ファン興奮 2025年9月18日 16時55分 「なんでバラやねん！」引退試合の中日・中田翔に秋広から１００本の花束 “お花畑”のベンチ裏に感謝 2025年9月19日 17時40分 【世界陸上】井戸アビゲイル風果が日本人２人目の準決勝進出 福島千里以来１４年ぶり…女子２００Ｍ 2025年9月17日 23時0分