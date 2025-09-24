濡れたＴシャツが透けて見え…レスリング女子50キロ級で2021年東京五輪金メダル、24年パリ五輪銅メダルの須粼優衣がインスタグラムを更新し話題となっている。「今日は練習後にビーチサウナゆうみさんに行ってきました全身で地球を感じるネイチャーサウナで究極の整いを体感できました最高のリフレッシュができました」とコメントし、サウナでリフレッシュしている様子の写真や動画を複数アップ。アップされた写真