◆ロッテ―西武（24日、ZOZOマリンスタジアム）9月はここまで8勝8敗のタイの5位西武は、敵地最下位のロッテと対戦。先発は育成ドラフト出身で高卒4年目左腕の菅井信也で、8月10日の楽天戦以来の先発マウンドとなる。6月12日の阪神との交流戦以来、勝ち星から遠ざかっており、3カ月半ぶりの6勝目を目指す。7番二塁に元山飛優、8番捕手に古市尊、9番右翼に仲田慶介が入った。【西武のロッテ戦スタメン】1中西川愛也2遊