¡Ö²Ä°¦¤¤´é¤·¤ÆÃËÁ°¤¹¤®¤ë¡×Åêµå¥Õ¥©¡¼¥àÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì¥¤»¤¿¹ë²÷¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡¢SNS¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£20Æü¤Ë¡ÖÆü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¥Ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µð¿Í¡½¹­Åç(Åìµþ¥É¡¼¥à)¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢NFLÀìÌç¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÎNFL¶æ³ÚÉô¡×(Æü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹)¤Î¿·¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¸Þ½½Íò¤Ë¤¤¤«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(22)¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ç¡ÖNIIKA215¡×¤ÎÇØÈÖ¹æÆþ¤ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò±©¿¥