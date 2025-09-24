◇ウエスタン・リーグ阪神―広島（2025年9月24日日鉄鋼板SGLスタジアム）阪神の藤川球児監督が24日、尼崎・SGLで行われたウエスタン・リーグ、広島戦を緊急視察した。全体練習休日に指揮官が2軍チェックするのは異例のこと。CSファイナルステージ、そして日本シリーズと続くポストシーズンに向けた若手の現状視察が目的と思われる。この日のSGLでは1軍組の高寺、中川をはじめ、登録を抹消された糸原や2軍再調整中の栄