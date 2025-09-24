パナソニック・オープンに出場する中学3年の加藤金次郎＝泉ケ丘CC25日に開幕する男子ゴルフのパナソニック・オープン（大阪府泉ケ丘CC）に、22日にプロ宣言した中学3年の加藤金次郎が主催者推薦で出場する。日本ゴルフツアー機構によると、記録の残る1985年以降、プロ最年少記録を更新する15歳142日での出場となる。24日はコースで調整し「緊張よりもわくわくしている」と話した。愛知県瀬戸市出身。獲得賞金で親孝行をするた