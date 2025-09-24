在日米海軍の空母艦載機が祝日の23日、山口県の米軍岩国基地に着陸してすぐ離陸する「タッチアンドゴー」をしていたことが24日、岩国市への取材で分かった。17日から艦載機の陸上離着陸訓練（FCLP）を実施している米海軍は「土日祝日は除く」としており、市は日本政府に問い合わせて確認を進めている。市によると、23日夜、E2D早期警戒機がタッチアンドゴーをしているのを職員が目視で確認した。在日米海軍司令部は取材に「保