神奈川・横浜市のラーメン店で2023年に店長が殺害された強盗殺人事件で、元従業員で親族の男に無期懲役の判決が言い渡されました。大橋昭仁被告（37）は2023年9月、当時勤務していた横浜市港南区のラーメン店で、店長の大橋弘輝さん（当時33）を刃物で突き刺して殺害し、現金約21万円などを奪った強盗殺人の罪に問われています。24日の判決で横浜地裁は、「事件前日に包丁を購入し、着替えを持参して犯行に及んだ。犯行後には返り