¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË­»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹âÌÚ Ë­ Takagi Yutaka¡Ù¤Ç22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾­Âç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾­Âç¡ûÅÄÃæ¾­Âç¤Ë¡Ö¤¤¤Þ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤È¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö(¥Þ¡¼·¯¤È)ÌîÂ¼(¹îÌé)¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò(¥¢¥á¥ê¥«¤È)¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÌîÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Þ¡¼·¯¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤À¤í¡£¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸