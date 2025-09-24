◆大相撲秋場所１１日目（２４日・両国国技館）大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、先場所優勝の東前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）に寄り切られ、５勝６敗とし、昇進は絶望的となった。右を差され、一気に出てくる相手になすすべなく敗れた。３連敗で、大関は大きく遠のいた。前日も過去５戦全勝の東前頭４枚目・平戸海（境川）に、右を差されての寄りに屈し、首をひねった。若隆景は、夏場所を小結で１２勝、先場所を関