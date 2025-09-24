◆パ・リーグロッテ―西武（２４日・ＺＯＺＯマリン）【西武】１（中）西川、２（遊）滝沢、３（左）渡部聖、４（指）ネビン、５（三）山村、６（一）セデーニョ、７（二）元山、８（捕）古市、９（右）仲田、▽投＝菅井【ロッテ】１（左）西川、２（指）寺地、３（中）岡、４（一）山口、５（三）池田、６（捕）佐藤、７（右）山本、８（二）宮崎、９（遊）友杉、▽投＝木村