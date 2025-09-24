◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン（２５〜２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）２２日に史上最年少の１５歳１３９日でプロ宣言した加藤金次郎（フリー）が２４日、会場の泉ヶ丘ＣＣで記者会見し、プロデビュー戦への意気込みを語った。中学３年生でプロになる決断をした加藤は「ゴルフは本当にお金がかかるスポーツで、両親に道具代や遠征費などすごい支えてもらっていた。それを自分の力で結果