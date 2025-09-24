◆イースタン・リーグヤクルト２―８巨人（２４日・戸田）巨人の育成ドラフト２位・堀江正太郎投手が、２軍公式戦デビューを果たした。イースタン・ヤクルト戦に８回から登板し、２回２安打２失点（自責０）だった。８回は１番からの好打順を１１球で３者凡退に封じたが、９回は先頭に初安打を浴び、その後は失策やボークが絡んで２点を失った。それでも直球の最速は１５０キロを計測し、カーブ、スライダー、チェンジアップ