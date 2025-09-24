◆大相撲秋場所１１日目（２４日・両国国技館）東前頭１１枚目・正代（時津風）は、新小結・安青錦（安治川）を寄り倒し、９勝目を挙げた。正代は左を抱え、右を差し、そのまま体を預けるように出て行き、白星をつかんだ。前日は東前頭７枚目・隆の勝（常盤山）に敗れ、２敗目となり、５年ぶりの優勝から一歩後退していた。「相手の攻めを受けた。いったんここで区切りをつけて、ここからまた集中していきたい」と声を振り絞っ