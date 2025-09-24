□に入る漢字は…？ 隙間時間で脳トレしよう！ あなたは□に入る漢字がわかりますか？今回の問題はこちらです。 □に入る漢字は1文字のみです！ 「もうすぐ解けそうな気がする」という方もいるでしょう。 どうしても難しい場合は、ヒントを見ながら考えてみてください。 左のヒント 例文： 僕の〇父は、昔小学校の先生をしていた。 右のヒント 例文：〇収書を経理に出すのを忘れた。 答え 左の問題 正解は「祖」