ユーロドル一時１．１７８０レベル、小幅に安値広げる弱い独Ｉｆｏ指数後＝ロンドン為替 ９月ドイツＩｆｏ景況感指数は８７．７と市場予想８９．４を大きく下回った。前回値は８９．０から８８．９に小幅下方修正された。ただ、ユーロ売り反応は限定的。ユーロドルは東京市場からの軟調な流れに沿って、足元で1.1780レベルと小幅に安値を広げている。 EUR/USD1.1782EUR/JPY174.42EUR/GBP0.8