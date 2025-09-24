24日未明、日本の南で新たに台風20号が発生し、日本周辺には3つの台風が存在しています。■台風18号まもなく中国大陸上陸見込み台湾などに大きな被害をもたらした非常に強い台風18号は、午後3時現在、南シナ海にあって、1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。台風18号は、まもなく中国大陸に上陸し、その後は急速に衰え、25日午後3時までには熱帯低気圧に変わる見込みで、日本への影響はないでしょう。■“迷走”台風19号