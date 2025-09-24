「大相撲秋場所・１１日目」（２４日、両国国技館）初日から１０連敗の豪ノ山は、玉鷲との一番で押し倒しで敗れ１１連敗となった。土俵に上がると豪ノ山に激励の声が飛んだ。力強い当たりで一瞬、ベテランをひるませたが、玉鷲に押し返され、土俵下に勢いよく落とされた。取組後はぼうぜんとした表情を浮かべた豪ノ山。土俵に戻ると遠い目で天井を見つめていた。