兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の兄、菅原孝さんが11日、肺炎のため都内の病院で死去した。81歳だった。訃報を受け、「ビリー・バンバン」が長年CMソングを手がけた焼酎「いいちこ」を製造する三和酒類の西和紀社長が追悼した。菅原さんは2014年7月に脳出血で倒れ、左半身にまひが残り、車いす生活となったが、リハビリを継続。2015年5月にTBSラジオ「大沢悠里のゆうゆうワイド」で仕事復帰を果たしていた。西社長は同社を