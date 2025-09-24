【ソウル＝藤原聖大】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）側から金品を受け取ったとして、あっせん収賄罪などに問われた韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の妻、金建希（キムゴンヒ）氏の初公判が２４日、ソウル中央地裁で開かれた。聯合ニュースによると、金氏は起訴事実を否認した。金氏は２０２２年４〜７月、旧統一教会の元幹部から事業への便宜を図る見返りにブランドバッグなどの金品（約８５０万円相当）を受け取