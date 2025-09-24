東京・台場のフジテレビ日本生命保険がフジテレビへのCM出稿を近く再開する方針であることが24日、分かった。元タレントによる性加害に端を発する一連の問題を受けて、1月に出稿を止めていた。日生は「フジテレビの再発防止の取り組みが進んだ」と理由を説明した。番組と番組の間に流すスポット広告で再開する。大手生命保険では明治安田生命保険も「サザエさん」で再開している。第一生命保険も今後、スポット広告を出稿する