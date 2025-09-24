ＪＲ東日本は２４日、京浜東北・根岸線の一部区間と中央・総武線（各駅停車）で、運転士だけのワンマン運転を２０２７年春から開始すると発表した。人手不足に備える狙いがある。ＪＲ東によると、首都圏でのワンマン運転は、今春から常磐線（各駅停車）と南武線で始まった。京浜東北・根岸線は２７年春から大宮―南浦和間と蒲田―大船間で導入し、３０年頃までに全線で実施するという。