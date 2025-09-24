県内の高校生たちがものづくりに挑むコンテスト「ミラコン2026」に向けて、出場チームの研究に役立ててもらおうと、北日本放送はきょう、共同開催する県工業教育振興会へ寄付金を贈りました。ミラコンは「未来の暮らしをHAPPYにする」をテーマに工業系高校生のものづくりを応援するコンテストで、北日本放送が2013年から毎年開いています。第2回大会からは、県工業教育振興会の「工業技術論文発表大会」と共同開催して