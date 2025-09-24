9月24日、B2西地区のバンビシャス奈良は、ナイジェル・スパイクスと2025－26シーズンの選手契約に合意したと発表した。 アメリカ出身で現在35歳のスパイクスは、208センチ105キロのセンター。2016－17シーズンに福島ファイヤーボンズの一員としてBリーグデビューし、秋田ノーザンハピネッツ、アースフレンズ東京Z、トライフープ岡山、ライジングゼファ&