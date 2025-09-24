今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は１４８円台へ強含む展開があるかが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４７円５０～１４８円６０銭。 今晩は米８月新築住宅販売件数が発表される程度で、目立った経済指標の発表は予定されていない。このため米株式や債券市場の動向などに左右されそうだ。ただ、足もとのドル円相場は１４８円前後で強含む展開となっており、レンジ切り上げがあるかが関心を集め