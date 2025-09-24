¡ÖÅìÌî¡¦²¬Â¼¤ÎÎ¹±î27¡×½é²ó¤ò10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë25»þ35Ê¬¡ÁÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Ê¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë/Á´24²ó¡Ë¡£TVer¡¢Æü¥Æ¥ìÌµÎÁ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¸å¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£ÅìÌî¹¬¼£¤È²¬Â¼Î´»Ë¤¬µ¤¤Þ¤Þ¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¡ÖÅìÌî¡¦²¬Â¼¤ÎÎ¹±î¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬È¾Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡ª2010Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÎ¹±î¡×¤Ï15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¡¢¥·¡¼¥º¥ó26¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Î3·î¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìÌî¡¢²¬Â¼¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ªÎ»¤«¤éÈ¾Ç¯¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼