米LEMOREは9月11日から、PC・スマートフォン・タブレット端末アクセサリーブランド「MOFT（モフト）」から、新シリーズ「Snap Play Collection」を順次発売している。●さまざまなカラーバリエーション「Snap Play Collection」のラインアップは、「iPhone 17シリーズ対応 MOVASレザーケース」「Apple Watch用マグネット式シリコンバンド」「MOFT 多機能カードケース＆スタンド - MagSafe対応」「全機種対応スリングストラップ