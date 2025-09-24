諫早市のゴルフ場で、83歳の男性がカートにはねられ死亡する事故がありました。 一緒にプレーしていた男性がカートを運転していて「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しているということです。 24日午後1時すぎ、諫早市の小長井カントリー倶楽部でゴルフをしていた上野次男さん 83歳が、コース内を走行していたカートにはねられました。 上野さんは諫早市内の病院に