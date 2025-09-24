¸¤¤¬·Ù²üÃæ¤Ë¸«¤»¤ë¥µ¥¤¥ó ¸¤¤ÏËÜÇ½Åª¤Ë¡¢¾ï¤Ë¼þ°Ï¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¡¢¹ÔÆ°¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥µ¥¤¥ó¤¬Âç¤­¤¯½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¾®¤µ¤¯½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤¬¸«Æ¨¤µ¤º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢¸¤¤Î·Ù²ü¿´¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤ê¡¢°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¸¤¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤âÍ½Â¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¸¤¤Ç¤â