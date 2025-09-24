Ä¹ºê»Ô¤ÎÉÍ²°É´²ßÅ¹¤Ç24Æü¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È ¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢ ¥¹¥È¥é¥·¥³¤µ¤ó¡Ë ¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»É¤·¤å¤¦¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(À©ºî¤Ë)2½µ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¼êË¥¤¤¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤Ë¡Ä ¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ú¥È¥ê¥­¥¦¥«ÅÉ¤ê¡×¤ÎºîÉÊ¤â¡£ Î®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤ÇÀÜµÒ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢ ¥¹¥È¥é¥·¥³¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£