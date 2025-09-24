¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¤Ï9·î23Æü¡¢¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ËAMD Ryzen AI 7 350¤òÅëºÜ¤¹¤ë15·¿¥Î¡¼¥ÈPC¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¹½À®¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤ÆÃíÊ¸¤Ç¤­¤ëBTO¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£LEVEL¡ç¡¢AMD Ryzen AI 7 350ÅëºÜ¥Î¡¼¥ÈPCÈ¯Çä¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ËAMD Ryzen AI 7 350¤òÅëºÜ¤¹¤ë15·¿¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¿·À½ÉÊ¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏNVIDIA GeForce RTX 5050 / 5060 Laptop¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷Å¬¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ËÂÐ±þ¡£¥Ñ¥Í¥ë¤Ï144Hz¶îÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·t³¨³ê¤é¤«¤Ê²èÌÌÉ½¼¨¤ò¹Ô¤¨¤ë¡£¡û