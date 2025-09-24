Î¾È÷¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï9·î24Æü¡¢Æ±¼Ò¤òÂ¸Â³²ñ¼Ò¤È¤·¡¢100%»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥²¡¼¥È¤È¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¡û¹çÊ»¤Î³µÍ×Î¾¼Ò¤Ï2018Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢Î¾È÷¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë¥É¥ê¡¼¥à¥²¡¼¥È¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥É¥ê¡¼¥à¥²¡¼¥È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¡¦À½ÉÊ·²¤È¡¢Î¾È÷¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÎÊªÎ®´ÉÍý¡¦ÈÎÇä´ÉÍý¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¤Ë¤è¤ê³«È¯¤·¤¿¡ÖSunny Side¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤­¤¿¡£¿Í¸ý¸º¾¯