ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢À¸Á°Â£Í¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¤Îºâ»º¤òÅÏ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤·¤«¤·À¸Á°Â£Í¿¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤Î¹ç·×³Û¤Ë¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅÏ¤·¤¿¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤òÊ¬³ä¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ º£²ó¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¸Á°Â£Í¿¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ä¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¶â³Û¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¤ÎÁêÂ³