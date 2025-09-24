安徽省蕪湖市湾沚区の航空産業拠点で、離陸を準備する小型飛行機。（７月３日撮影、蕪湖＝新華社記者／張鋮）【新華社蕪湖9月24日】中国安徽省蕪湖市の湾沚区に、航空産業の集積拠点が形成されている。約3.5平方キロの敷地に200社余りの企業が集まり、航空部品の製造から小型飛行機やドローンの開発、製造、整備、運用までを網羅する産業クラスターを構築。独自の知的財産を持つ機体を一貫生産できる体制を整えた。蕪湖