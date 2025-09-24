¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê24Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯5¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆ£°æâ«ºÈ¤¬¹øÄË¤Î¤¿¤áÀçÂæ±óÀ¬¤«¤é³°¤ì¤¿¡£Æ£°æ¤Ïº£µ¨50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£2¾¡3ÇÔ2¥»¡¼¥Ö¡¢18¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎËÉ¸æÎ¨1¡¦47¡£¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¿ù»³°ì¼ù¤È¡Ö¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆ£°æ¤Ï¡ÊÀçÂæ¤Ë¡ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ëõ¾Ã¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²óÉü¼¡Âè¤Ç¤Ï±óÀ¬Ãæ¤Î¹çÎ®¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£