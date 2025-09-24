´Ú¹ñÈ¯¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTWICE¡×¤¬2025Ç¯9·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥â¥â¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë°¦¸¤¤ò¤á¤°¤ë¸ÀÆ°¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«²ø¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶¦±é¼Ô¤ä»ëÄ°¼Ô¤ËÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸¤3...¤¢¡¢¤¢¡¢2É¤»ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏTWICE¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¤¬¡Ö¥â¥â¤Á¤ã¤ó¤Ï¸¤»ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥â¥â¤µ