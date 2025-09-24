メ～テレ（名古屋テレビ） 「国勢調査」を装う不審なメールが相次いでいます。もしメールの指示に従ってしまった場合、どうなるのでしょうか。特殊詐欺などの対策サービスを提供している名古屋の会社「トビラシステムズ」が実際に調査しました。ポイントは”同時進行の詐欺”です。 偽メールに添付されたURLをクリックすると、国勢調査の偽サイトに誘導されます。 進んでいくと、電話番号の