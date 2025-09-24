ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 国勢調査を装う不審なメール相次ぐ 詐欺グループは電話番号を悪用か 詐欺 国勢調査 メ〜テレニュース 国勢調査を装う不審なメール相次ぐ 詐欺グループは電話番号を悪用か 2025年9月24日 16時2分 リンクをコピーする メ～テレ（名古屋テレビ） 「国勢調査」を装う不審なメールが相次いでいます。もしメールの指示に従ってしまった場合、どうなるのでしょうか。特殊詐欺などの対策サービスを提供している名古屋の会社「トビラシステムズ」が実際に調査しました。ポイントは”同時進行の詐欺”です。 偽メールに添付されたURLをクリックすると、国勢調査の偽サイトに誘導されます。 進んでいくと、電話番号の 記事を読む おすすめ記事 藤本美貴 SNSアルゴリズムの「罠にはまらない」“飛ばす”投稿は…「メンバーの日常興味ないんで」 2025年9月19日 10時39分 国勢調査を装う“詐欺”に注意……「信じてしまうかも」「見分けつかない」不安も “特典あり”うたう怪メール【なるほどッ！】 2025年9月20日 13時58分 マーケティング侍・りゅう先生が斬る！「アンケートは建前だらけ」米国流“本音引き出し術”に迫る 2025年9月22日 20時0分 【メールでアポイント】うっかりチャンスを逃す一言とは？ 2025年9月23日 6時35分 村上総務相、不達郵便物の非公表問題で日本郵便を行政指導する方針表明 2025年9月19日 11時41分