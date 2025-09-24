¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£Æ­ÍîÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥°¡á09/24±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á ¾å³¤½ÅÌý 3.33¡ó ÂçÏ¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó 0.42¡ó ÂçÏ¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤· 0.32¡ó ¾å³¤¥´¥à 0.22¡ó ¾å³¤Æ¼ 0.06¡ó ¾å³¤°Û·ÁÅ´¶Ú -0.18¡ó ¡ö¿ôÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ¡ó