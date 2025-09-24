2007Ç¯¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¼èºàÃæ¤Ë·³¤ÎÊ¼»Î¤Ë½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹°æ·ò»Ê¤µ¤ó¤¬»àË´¤¹¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤¬¡¢½Æ·â¸å¤Ë²¿¼Ô¤«¤Ë¾å½ñ¤­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹°æ·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÌ±¼ç²½¥Ç¥â¤ò¼èºàÃæ¡¢·³¤ÎÊ¼»Î¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Ï2023Ç¯¡¢°äÂ²¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÇÁü¤Ï½Æ·â¤ÎÌó6ÉÃÁ°¤ËÆÍÁ³¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¸½