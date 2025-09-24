9·î23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢NBA¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¡È¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¥µー¥Ù¥¤¡É¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ÊÆ°¤­¤ò¸«¤»¤¿¥Áー¥à¤Ë¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤¬ºÇÂ¿¤Î7É¼¤ò³ÍÆÀ¡£¥È¥ì¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¡¢¥À¥¤¥½¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡¢¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ï¡¢3¥Áー¥à´Ö¥È¥ìー¥É¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥×¥¹¡¦¥Ý¥ë¥¸¥ó¥®¥¹¡¢FA¡Ê¥Õ