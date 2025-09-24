（台北中央社）野球のBFAアジア選手権は23日、中国福建省の平潭でオープニングラウンド2日目が行われ、B組の台湾は韓国に10―0の7回コールドで勝利した。投手陣は先発したオリックスの陳睦衡（チェン・ムーヘン）やソフトバンクの張峻瑋（チャン・ジュンウェイ）ら3人が無失点リレーをつないだ。陳は二回に安打と四球で満塁のピンチを背負うも、要所で三振を奪って切り抜けた。5回を64球投げ、3安打3奪三振2四球無失点。最速