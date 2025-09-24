ニューストップ > ライフスタイルニュース > 漫画「モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか?」が話題 インタビュー 人生 軽減税率 モラハラ SNS au トレンド Walkerplus 漫画「モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか?」が話題 2025年9月24日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 漫画「モラ夫解体屋その夫、本当に必要ですか?」の1巻が発売された モラ夫を成敗し、人生をリスタートさせていく妻の姿をオムニバス形式で描写 シナリオ担当は、モラハラを受けている妻の内面を丁寧に表現したと語った 記事を読む おすすめ記事 なぜ娘は親を「老害」と感じる？悪気はないが理不尽… 母に強要された“古い価値観”に娘が絶句【作者に聞く】 2025年9月24日 4時0分 モラハラ、産めハラ、そして不倫。最低すぎる夫の呪縛から解放されるため、妻は気弱な自分を変えて自由と幸せのために動き出す！【書評】 2025年9月19日 21時1分 結婚したら夫が超絶ケチに！壮絶な義母いじめに耐えてきた妻が明かす、驚きの理由と夫婦の現在【作者に聞いた】 2025年9月24日 7時1分 「泣きたい夜を何度迎えたんだろう」恋心を歌った切ない歌詞のはずが、真夜中の寝かしつけとリンクして…／子育てしたら白目になりました 2025年9月21日 21時1分 【スカッと漫画】嫌いなピーマンが「泣いている」と母親が演技…「ウエーン、ボクノコト食ベテヨ〜」に息子は？偏食の息子と母親の爆笑奮闘記【作者に聞く】 2025年9月19日 2時30分